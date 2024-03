Sampaio Basquete vence em reedição de final e segue invicto na LBF

A noite de sábado (23) foi marcada pela reedição da última final da Liga de Basquete Feminino (LBF). Vice em 2023, o Sampaio Basquete levou a melhor sobre o atual campeão Sesi Araraquara por 68 a 59 no Castelinho, em São Luís.

As maranhenses chegaram ao quinto triunfo em cinco jogos, assumindo a vice-liderança da temporada 2024 da LBF com os mesmos dez pontos do Unimed Campinas, ficando à frente pelo número de vitórias. Apesar do tropeço em São Luís, as paulistas seguem na primeira posição, com 12 pontos. A equipe vencedora leva dois pontos, enquanto a perdedora soma um ponto.

O Sampaio não vencia o Sesi pela primeira fase da LBF desde 2019. De lá para cá, foram seis jogos e seis triunfos paulistas. As vitórias da equipe maranhense desde então ocorreram sempre no mata-mata.

A ala/pivô Sassá, do Sampaio, foi escolhida a principal jogadora da partida, com 20 pontos, seis rebotes e uma assistência. A armadora Cacá também se destacou pela equipe da casa, com 15 pontos, cinco assistências e cinco rebotes. A cestinha do confronto foi a ala/pivô Manu, do Sesi, com 22 pontos, sendo 15 em bolas de três pontos.

O Sampaio conseguiu dificultar o acesso do Sesi ao garrafão no primeiro quarto, mas cedeu espaço para as paulistas arriscarem, com sucesso, da zona de três pontos. Foram cinco acertos em oito tentativas, que colocaram a equipe visitante à frente (21 a 20). As maranhenses encaixaram a marcação no período seguinte, cedendo apenas 14 pontos, e mantiveram a eficiência no ataque, anotando 21 pontos e indo para o intervalo com 41 a 35 no placar.

No segundo tempo, o Sesi se lançou ao ataque e até conseguiu entrar mais vezes no garrafão, mas seguiu com dificuldades para fugir da marcação do Sampaio, fazendo somente 24 pontos na soma dos dois últimos quartos. As maranhenses administraram a vantagem aproveitando os contra-ataques (foram 15 pontos nessa estatística) e os erros das paulistas (22 pontos) para garantirem a vitória em casa.

As equipes voltam a jogar na quarta-feira (27). O Sampaio recebe o Pontz São José no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, às 19h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 20h30, o Sesi encara o Bax Catanduva em Araraquara (SP).

São José vence

São José e Catanduva, aliás, também se enfrentam neste sábado no Teatrão, em São José dos Campos (SP). As anfitriãs venceram por 74 a 55. Destaque à ala Nany Carvalho, eleita a melhor em quadra, com 13 pontos, sete rebotes e três assistências. A pivô Lau e a ala/armadora Carol Ribeiro - capitã da equipe joseense - anotaram 14 pontos cada.

A cestinha foi Ivaney Marquez, do Catanduva, com 16 pontos, sendo nove em bolas de três pontos. Foi o primeiro jogo da ala, capitã da seleção venezuelana, nesta LBF.

O São José subiu para o quinto lugar, com os mesmos nove pontos do Santo André, que fica à frente por ter uma vitória a mais. O time de Catanduva (SP) segue na décima e penúltima colocação, com um triunfo em seis jogos e sete pontos conquistados.