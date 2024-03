Rayan Dutra garante vaga nos Jogos de Paris na ginástica de trampolim

O mineiro Rayan Dutra, de 21 anos, assegurou vaga nos Jogos Olímpicos de Paris na ginástica de trampolim. O atleta terminou em 16º na etapa da Copa do Mundo da modalidade realizada em Cottbus, na Alemanha e, com isso, garantiu um lugar entre os nove ginastas classificados via corrida olímpica.

Em Cottbus, Dutra estava de olho na performance do colombiano Ángel Hernández e do cazaque Danil Mussabayev. O brasileiro chegou à semifinal da etapa, onde obteve a 16ª colocação com 29.380 pontos. Ele não conseguiu avançar à final, mas o resultado foi o suficiente para ficar à frente dos adversários. Hernández terminou em 18º e Mussabayev não chegou à semi.

Como a etapa na Alemanha foi a última a atribuir pontos, Rayan Dutra assegurou a vaga ao ficar na 13ª posição da corrida. Devido ao limite de dois atletas classificados por país, ele atendeu aos critérios para ganhar uma das nove vagas.

Rayan se junta a Alice Helen Gomes, que também garantiu vaga na Olimpíada devido ao desempenho no Mundial de Birmingham, na Inglaterra, no ano passado.