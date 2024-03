Lucas Buda não recebe foto da mulher em ação de Páscoa e se decepciona

Os participantes do Big Brother Brasil 24 foram surpreendidos com uma ação de Páscoa nesta segunda-feira, 25. Os brothers receberam ovos de chocolate junto de fotos de seus familiares.

Lucas Henrique, o Buda, percebeu que em seu presente não havia uma foto de sua mulher, Camila Moura. O capoeirista ficou decepcionado em não ver a amada em mais uma dinâmica e se isolou dos outros participantes para refletir.

O fato não passou despercebido pelos confinados, que comentaram a ausência de Camila em momentos importantes para o brother. "Estou nervosa agora, pelo Lucas... Ele vai ficar mal da cabeça. Não tem foto da mulher dele", disse Leidy Elin.

"Ele vai surtar, sei lá... porque no dia do último líder dele, tinha foto dela. Na semana seguinte, ele pegou o anjo e ela não apareceu no vídeo, tudo bem. Mas ela não mandar foto dela? Ela já mandou foto dela por três vezes", comentou a trancista.

O brother não sabe que o fim de seu casamento foi anunciado pela ex-mulher enquanto ele está confinado. A decisão de Camila pelo término com Lucas se deu após o brother flertar com Giovanna Pitel no programa. Alheio ao impacto que as atitudes causaram na agora ex-mulher, Buda chegou, inclusive, a mandar recados para Camila sem saber que ela tinha anunciado o término.