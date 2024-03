Elon Musk afirma que chip cerebral da Neuralink vai tentar curar a cegueira

O bilionário Elon Musk fez novas sobre as capacidades do chip cerebral desenvolvido pela Neuralink, afirmando que a companhia vai tentar curar a cegueira. O empresário revelou nas redes sociais na quinta-feira, 21, que a empresa já obteve resultados promissores em testes com macacos, afirmando que a tecnologia permitiu que macacos cegos recuperassem a visão.

Em uma série de tuítes no X (ex-Twitter), Musk comparou o estágio inicial de desenvolvimento do chip, batizado de Blindsight, à resolução gráfica dos primeiros jogos da Nintendo, porém, destacou a promessa de superar a visão humana normal no futuro.

O Blindsight não é o primeiro chip cerebral criado pela Neuralink. A empresa já desenvolveu o chamado Telepathy, que permite aos usuários controlar computadores com a mente. Musk anunciou anteriormente um caso de sucesso, onde um paciente tetraplégico conseguiu mover o cursor do mouse de um computador usando apenas a mente.

O bilionário também enfatizou nas publicações que nenhum dos macacos submetidos aos testes com o dispositivo Neuralink sofreu danos graves. Anteriormente, a empresa foi acusada duas vezes de maus-tratos a animais.

Com a aprovação do primeiro teste pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA no ano passado, a Neuralink está avançando rapidamente em direção à implementação de sua tecnologia, já realizando testes em humanos. O procedimento padrão dos implantes da Neuralink envolve a inserção de 64 fios flexíveis no cérebro, que permitem a gravação e transmissão de sinais cerebrais para um aplicativo.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani