'Modo turbo': Boninho anuncia que vai acelerar o ritmo do BBB após o Paredão

Boninho, diretor do, disse que a pressão dentro do programa vai aumentar a partir do próximo Paredão, que será realizado nesta terça-feira, 26, com o "modo turbo", e acrescentou que as inscrições para a próxima edição do programa estarão abertas em breve.

Em suas redes sociais, Boninho explicou sobre a reta final do programa: "A pressão do Big Brother só deve aumentar. Terça-feira é o último Paredão tranquilo", completando que o programa vai voltar ao "modo turbo".

Na mesma postagem, Boninho disse que Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, explicará com mais detalhes a mecânica da próxima etapa, na reta final do programa.

Além disso, o diretor avisou sobre a abertura das inscrições da edição de 2025: "As inscrições vão acontecer. Quando? Em breve. Mas se eu fosse você, já correria atrás do seu vídeo". Na próxima edição, o Big Brother Brasil comemora 25 anos.