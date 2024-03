Ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões revelam que perderam 2º filho

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões usaram as redes sociais nesta terça-feira, 26, para anunciarem que perderam o bebê que estavam esperando. Os dois se conheceram noe são pais de Theo, de um ano.

O casal havia anunciado a segunda gravidez no dia 11 de março. "Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Por aqui, estamos nos fortalecendo, nos cuidando, trabalhando a nossa resiliência e alimentando nossa fé. Queremos agradecer pelas mensagens de carinho que sempre recebemos", escreveram.

Em um vídeo, Paula explicou que teve um sangramento muito intenso na madrugada da última terça-feira, 19, enquanto os dois estavam em Maragogi, em Alagoas, e que tiveram que ligar para a médica que acompanhava a gravidez.

"Semana passada a gente foi viajar e, na madrugada de terça-feira, eu comecei a ter um sangramento muito intenso", relatou. Após conversar com a médica, os dois se encaminharam ao hospital mais próximo com auxílio do hotel, que disponibilizou transporte para os ex-BBBs.

"A gente viu que o sangramento não ia cessar e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê. Tudo o que a gente pôde fazer, a gente fez até aquele momento."

A campeã do No Limite 2021 ainda ressaltou que a perda de um bebê não está ligada necessariamente a um motivo específico.

Nos comentários, o casal foi recebido com palavras de conforto. "Deus sabe de todas as coisas! Fiquem em paz", comentou Larissa Santos, do BBB 23. Marcus Vinícius, do BBB 24 disse: "Vocês são luz! Deus abençoe vocês".