Itaú terá descontos para clientes irem ao Rio para show de Madonna patrocinado pelo banco

O Itaú Unibanco oferecerá vantagens para clientes que forem ao Rio de Janeiro para assistir ao show gratuito da cantora Madonna, que acontecerá no dia 4 de maio e que será patrocinado pelo banco. A apresentação, que encerra a turnê, é parte da campanha dos 100 anos do Itaú, em que Madonna é uma das estrelas.

Por ser gratuito, o show na praia de Copacabana, na zona sul da cidade, não terá ingressos, mas clientes que comprarem passagens ou hospedagens para as datas com cartões do banco terão descontos. Em passagens aéreas da Azul, os descontos serão de até 30% para voos que tenham o Rio como destino ou origem entre os dias 2 e 5 de maio, e serão válidos em compras feitas até o dia 29 de março.

No transporte terrestre, o desconto será de 20% na compra de viagens de ônibus através do site ClickBus. A condição é válida para viagens com destino ou origem no Rio que aconteçam entre os dias 2 e 6 de maio, e as compras podem ser feitas na primeira quinzena de abril.

O banco também firmou parceria com a rede hoteleira Let's Atlantica, com descontos de até 50% em hotéis selecionados, e com a Decolar, com descontos de até 7% em reservas feitas com cartões do Itaú.

"Temos mapeado formas de trazer benefícios para que nossos clientes tenham uma experiência ainda mais exclusiva e diferenciada, como o desconto em passagens aéreas, transporte e hospedagem, ajudando a viabilizar a presença de cada um deles na noite mais esperada do ano", diz o diretor de Marketing do Itaú, Eduardo Tracanella.

O banco fará ainda um sorteio de ingressos para um espaço promocional com acesso restrito. Os clientes serão credenciados a participar a cada R$ 100 em compras feitas com cartões de débito ou crédito do banco. Clientes que têm maior relacionamento, como os que participam do programa Minhas Vantagens ou que têm Conta Jurídica, podem multiplicar por cinco as chances de ganhar.

Serão ao todo 750 pares de ingressos para o espaço, que ficará em frente ao palco, e mais dez pares que incluem ainda passagem, hospedagem e alimentação.