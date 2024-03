Madrugada no 'BBB 24' tem 'torta de climão' entre aliados e DR entre adversários

A madrugada desta quarta-feira, 27, no BBB 24, foi marcada pela eliminação de Leidy Elin, que saiu do programa com a maior taxa de rejeição desta edição. A partida de Leidy gerou comoção, especialmente em Lucas Henrique, seu aliado, que não conteve as lágrimas.

A noite e madrugada também foram palco de celebrações e tensões: Matteus e Davi pularam na piscina seminus, enquanto discussões estratégicas e alianças vieram à tona entre os participantes, evidenciando a constante dinâmica de lealdades e estratégias dentro do jogo.

Celebração e confronto

Após a eliminação de Leidy Elin, o ambiente no BBB 24 variou significativamente. Davi e Matteus, que também estavam no Paredão, mas permaneceram na casa, decidiram comemorar pulando na piscina de forma seminua, cumprindo uma promessa feita anteriormente. Esse momento de descontração gerou comentários positivos de Alane e Beatriz, que elogiaram o físico dos participantes, com frases como "Bumbum durinho, lá em cima, na nuca" e "Que bundões!". Além disso, uma cena curiosa ocorreu quando Beatriz e Alane interagiram de maneira brincalhona com Matteus, incentivando até mesmo Isabelle a se juntar à brincadeira.

Entretanto, apesar desse clima de festividade, Davi expressou seu descontentamento em relação à reciprocidade das celebrações. Em conversas separadas com Isabelle e, posteriormente, com Alane e Beatriz, Davi mencionou sentir falta de um entusiasmo similar por parte das colegas quando ele retorna de um Paredão. "Sempre quando vocês voltam, a gente sempre pula na piscina com vocês, brinca ali com vocês", desabafou.

Estratégias de jogo

MC Bin Laden compartilhou com Lucas seu plano de enfrentar novamente o Paredão, desta vez desejando competir contra Davi e Beatriz. Ele explicou sua estratégia: buscar um confronto direto com quem é considerado favorito para "testar sua força". "Preciso entender se tenho força para ir para a final", enfatizou.

Em uma conversa posterior com Giovanna, Bin Laden reiterou sua vontade de ir ao Paredão, esclarecendo que seu objetivo não é sair do jogo, mas sim, compreender melhor a dinâmica do BBB 24. "Quero entender o próximo paredão para entender o jogo", justificou.

Fernanda, em diálogo com Giovanna e Pitel, analisou potenciais cenários de eliminação, especificamente sobre a dificuldade de Davi ser votado para sair. "Eu realmente acho que o Davi não sai tão cedo... A maior chance dele sair é com a galera dele", conjecturou, apontando para a força de Davi no jogo.

Dentro do quarto Gnomo, a discussão se estendeu para especulações sobre quais participantes poderiam ser eliminados em breve, com opiniões divididas sobre Isabelle e Matteus. Os diálogos também giraram em torno de quem seriam os favoritos ao prêmio final, com Davi e Beatriz sendo frequentemente mencionados.

Pitel, conversando com Lucas, observou que os membros do quarto Fada têm se mantido fortes na competição, com a última eliminação sendo Deniziane. "Eles não estão indo embora de jeito nenhum", comentou, refletindo sobre a resiliência de seu grupo. Ela também ponderou sobre a percepção dos participantes e do público, questionando se estavam no lado dos "vilões" da edição.

DR entre Fernanda e Davi

Também nesta madrugada, Fernanda confrontou Davi sobre suas desconfianças envolvendo MC Bin Laden. Ela perguntou diretamente: "Por que você acha que Bin me traiu?" Essa indagação abriu um debate sobre lealdade e estratégias de jogo. Davi propôs resolver as dúvidas diretamente com Bin Laden: "Precisamos sentar os três e conversar para tirar isso a limpo", mas Fernanda não se mostrou interessada nessa abordagem.

A conversa também revisitou momentos do quadro Sincerão, em que Fernanda acabou pedindo desculpas por uma fala que incomodou Davi. Após o diálogo, Davi compartilhou suas impressões com Beatriz, sugerindo que Fernanda tenta se mostrar conciliatória para evitar o Paredão: "Está querendo se fazer de boazinha com a gente pra poder passar despercebida dos paredões", concluiu. Beatriz concordou, notando que o comportamento de Fernanda havia mudado.

Climão

Durante uma conversa no quarto Fada, a discussão sobre quem poderia estar no top 4 do BBB 24 causou desconforto. Davi provocou o debate, perguntando aos companheiros de confinamento sobre suas expectativas para a reta final do jogo. Alane expressou desconforto com a conversa, dizendo: "Isso me deixa constrangida". Ela explicou sua situação, mencionando sua proximidade com Davi, mas também sua conexão com Isabelle, "porque somos do norte."

Em um momento separado, na área externa, a interação entre Bin e Fernanda também gerou tensão. Após uma conversa, Fernanda desabafou com Pitel sobre a postura de Bin, acusando-o de tentar se destacar para as câmeras: "Estava com Bin fazendo VT comigo do lado ali, querendo fazer aquelas frases bonitas, sabe? Eu lá estou com paciência para ouvir frase bonita de alguém?", criticou.