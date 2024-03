Itaguaí recebe presidentes do Brasil e da França para lançamento de submarino

Itaguaí - Com a presença dos presidentes Lula e Emmanuel Macron, Itaguaí foi palco, nesta quarta-feira (27/3), do lançamento do submarino Tonelero, fruto de uma colaboração bilateral entre Brasil e França e que marca a cooperação entre os dois países no avanço tecnológico na área de defesa.



"Esse dia é histórico para a relação do Brasil com a França. Como diz o poeta, a caminhada começa com o primeiro passo. O que acontece hoje é o resultado de uma caminhada que vai completar 200 anos das nossas relações com o lançamento ao mar do submarino Tonelero, ao lado do presidente Emmanuel Macron", disse o presidente Lula.



Presente no lançamento, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, destacou a importância do evento não apenas para as relações bilaterais entre o Brasil e a França, mas também para a projeção internacional do município de Itaguaí como um polo de excelência em tecnologia e defesa.



"A visita desses chefes de Estado a Itaguaí destaca a importância estratégica da nossa cidade no cenário nacional e internacional. Estamos comprometidos em fortalecer parcerias e atrair investimentos para impulsionar o progresso e a qualidade de vida dos nossos cidadãos", salientou.



De acordo com a Marinha do Brasil, o projeto do submarino Tonelero, que possui 71 metros de comprimento e um deslocamento submerso de 1.870 toneladas, representa a fusão da modernidade das embarcações francesas com adaptações para atender às demandas das operações da Marinha Brasileira.