Rifa ilegal sorteava armas de fogo na zona sul de SP; polícia prende suspeito

Um homem, de 36 anos, foi preso uma casa no Jardim Monte Azul, na zona sul de São Paulo, suspeito de realizar rifas para sortear ilegalmente pistola, revólver e até fuzil de forma ilegal, com negociações via internet e pagamentos por transferências bancárias.

Investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, identificou que o suspeito usava aplicativos de mensagens para divulgar a venda das rifas, e com a confirmação do comércio ilegal e criminoso, os agentes solicitaram à Justiça mandado de busca e apreensão nos endereços ligados a ele.

Foram encontradas três pistolas, 143 munições e 121 cartelas de rifas. Todo material foi apreendido. O homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como comércio ilegal de arma de fogo e cumprimento de mandado de busca e apreensão, na 1ª Disccpat, do Deic.