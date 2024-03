Músico brasileiro morre após ficar 10 anos em coma

Alexandre Lima morreu nesta quinta-feira, 28, aos 54 anos. O músico ficou em coma por mais de 10 anos, em Vitória, no Espírito Santo, após sofrer um aneurisma da aorta em 2013. O artista fazia parte do grupo Manimal.

A banda, que fez sucesso no Brasil e até shows no interior, foi criada ao lado de seu irmão, Amaro. Ele também era compositor e produtor musical, além de ser criador do Movimento Rockcongo, um ritmo capixaba presente nas músicas do grupo.

Formada em 1986, o grupo também toca outros gêneros musicais. Ticumbi, samba, música eletrônica e reggae também fazem parte do repertório.

Além do grupo Manimal, Alexandre também foi membro da banda Radio Esperienza, atuou no Combatentes da Cidade e Gângsters, foi instrumentista e agitador cultural da MPB do Espírito Santo e teve uma carreira solo. Em 2013, ele foi secretário municipal de Cultura em Vitória, antes de ser hospitalizado.

Amaro, irmão do músico, usou suas redes sociais para se despedir e homenagear o irmão. "Meu irmão, Deus te chamou, mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente para tocar aquela de sempre. Obrigado por tudo, vá em paz. Te amo. Também agradeço de coração a todos que nos acompanharam e ajudaram, de várias formas, nessa jornada."

O que aconteceu com Alexandre Lima?

O músico passou mal no dia 29 de novembro de 2013, enquanto estava em uma reunião para definir a programação de fim de ano em Vitória, no Espírito Santo. Ele recebeu os primeiros socorros de Luciano Rezende, médico que era prefeito na época.

Após o aneurisma, Alexandre foi submetido a uma cirurgia e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele entrou em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Se alimentando através de sondas, o artista ficou internado 119 dias após o aneurisma na aorta, voltando ao hospital para tratar uma pneumonia em 2015. Sem mexer os braços e as pernas, ele recebia cuidados especiais dentro de casa.