Policiais de grupo de elite brigam por escala de trabalho e acabam atacados por cães

Câmeras de segurança de uma unidade da Polícia Civil flagraram uma briga entre dois agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais) no pátio do estacionamento em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As imagens circulam nas redes sociais.

Nas imagens, dois homens trocam empurrões e socos antes de caírem no chão. Eles continuam em luta corporal, mesmo sendo atacados por dois cães usados em ações táticas da unidade.

Um terceiro agente tenta separar a briga e também é atacado pelos animais. Na sequência da briga, mais policiais do grupamento aparecem e conseguem controlar a situação.

A chefia do GOE e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não divulgaram o motivo da briga entre os agentes. O Estadão apurou que uma discussão teria acontecido antes do confronto por causa da escala de trabalho durante o feriado da Semana Santa, nesta sexta-feira, 29, e na Páscoa, no próximo domingo, 31.

Após o vazamento das imagens, a SSP confirmou que a Corregedoria da Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as condutas dos agentes envolvidos na briga.