Feira do Livro da Unesp 2024 vai dar no mínimo 50% de desconto; veja datas e editoras

A Feira do Livro da Unesp 2024 começa na próxima quarta-feira, 3 de abril, e terá exemplares com pelo menos 50% de desconto sobre o preço de capa. O evento vai até o domingo, 7 de abril, com a presença de, segundo a organização, mais de 160 editoras.

Além da versão presencial, que ocorre no campus Unesp de São Paulo, na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado do Metrô Palmeiras-Barra Funda, a feira também acontece de forma online com porcentuais de desconto variados, à escolha das editoras.

Está será a 6ª edição da Feira, que já se tornou tradicional no mercado editorial e famosa entre leitores paulistanos. Neste ano, editoras como Autêntica, Companhia das Letras, Faro Editorial, Boitempo, Morro Branco, Panini, Rocco e Record participam do evento. Veja aqui a lista completa .

No site da Feira, é possível conferir se um título que você tem interesse fará parte do catálogo do evento. A tabela mostra também o preço de capa do exemplar, o desconto que ele terá no evento presencial e o desconto de forma virtual. A dica é conferir com antecedência para chegar no local e não precisar procurar muito. Veja aqui .

Além disso, em 2024, a Feira do Livro da Unesp terá uma programação cultural com escritores, professores e pesquisadores. Entre eles, o sociólogo José de Souza Martins e a historiadora e imortal da ABL Mary Del Priore, que falarão sobre livros recentes. A programação completa também pode ser vista no site.

"A estratégia é aproximar autores e leitores, sempre oferecendo às editoras a possibilidade trazer sugestões para montarmos um amplo cardápio cultural e oferecê-lo, gratuitamente, à população", disse o diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp, Jézio Hernani Bomfim Gutierre, em comunicado à imprensa.

Serviço - VI Feira do Livro da Unesp

Data: de 3 a 7 de abril

Horário

Presencial: das 9h às 21h (domingo até 18h)

Virtual - das 9h do dia 3 abril até as 23h59 do domingo, 7 de abril

Local

Presencial - Câmpus da Unesp em São Paulo, localizado à Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado da Estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô (saída à esquerda, ao passar pelas catracas). A entrada é franca.

Virtual: https://feiradolivrodaunesp.com.br/