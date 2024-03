Para preservar saúde, papa Francisco cancela de última hora participação na Via Sacra em Roma

O papa Francisco faltou à tradicional procissão da Sexta-Feira Santa no Coliseu de Roma para proteger a sua saúde, disse o Vaticano, tomando uma decisão de última hora que aumentou as preocupações sobre a sua condição frágil durante um período particularmente movimentado.

Esperava-se que Francisco presidisse a procissão da Via Sacra, que reencena a Paixão e a crucificação de Cristo, e compusesse as meditações que são lidas em voz alta em cada estação. Mas quando o evento estava prestes a começar, o Vaticano anunciou que Francisco estava acompanhando o evento a partir da sua casa no Vaticano.

"Para conservar a sua saúde tendo em vista a vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, o papa Francisco acompanhará a Via Crucis no Coliseu esta noite a partir da Casa Santa Marta", disse um comunicado da assessoria de imprensa do Vaticano.

Embora Francisco também tenha faltado ao evento em 2023 porque estava se recuperando de uma bronquite e era uma noite particularmente fria, a sua decisão de ficar em casa este ano sugeria que os seus planos tinham mudado repentinamente.

Francisco, de 87 anos, que teve parte de um pulmão removido quando jovem, tem lutado durante todo o inverno contra o que ele e o Vaticano descreveram como um caso de gripe, bronquite ou resfriado. Nas últimas semanas, ele ocasionalmente pediu a um assessor que lesse em voz alta seus discursos e pulou completamente a homilia do Domingo de Ramos.

A decisão de ficar em casa pareceu ter sido de última hora: a cadeira de Francisco estava colocada na plataforma do lado de fora do Coliseu, onde ele presidiria o rito. Seu assessor próximo, monsenhor Leonardo Sapienza, estava presente e moveu a tela da televisão na plataforma para que Francisco tivesse uma visão melhor do que estava acontecendo dentro do Coliseu.

Mas, cinco minutos antes do início oficial da procissão, a assessoria de imprensa do Vaticano anunciou no Telegram que ele não compareceria. A cadeira foi rapidamente retirada.

A sua ausência foi notada com preocupação, mas com compreensão entre alguns dos cerca de 25 mil peregrinos que lotaram a área para a procissão iluminada por tochas.

"Acho que é claro que isso causa preocupação às pessoas que garantem que ele está bem, mas ele deve ter seus motivos para as decisões que toma", disse Marlene Steuber, da Costa Rica. "As pessoas estão envolvidas e são muito abençoadas e felizes por estarem aqui e vivenciarem esses eventos aqui em Roma."

Brian Hopp, um visitante de Chicago, observou que Francisco teve problemas de saúde este ano. "Definitivamente não acho que foi uma decisão tomada de ânimo leve. Acho que muito foi levado a isso e acho que ele provavelmente priorizou sua saúde para a Páscoa, o que considero uma coisa muito responsável de se fazer", disse Hopp. "Sei que ele tem passado por muita coisa este ano, então não espero que ele seja capaz de comparecer a todos os eventos."

O anúncio apressado lembrou a decisão de última hora de Francisco no Domingo de Ramos, quando o Vaticano divulgou antecipadamente a homilia do papa aos jornalistas e o seu assessor levantou-se para lhe dar os óculos para a ler. Mas Francisco deixou claro que não iria ler e o assessor colocou os óculos de volta no bolso. O Vaticano disse mais tarde que a homilia foi substituída por um momento de oração silenciosa.

Francisco apareceu em boa forma no início do dia para uma liturgia da Sexta-Feira Santa na Basílica de São Pedro, embora tenha permanecido quase todo sentado e não tenha sido um evento particularmente desgastante que exigisse que ele falasse longamente.

Na quinta-feira, ele deixou o Vaticano para presidir o ritual de lavagem dos pés na Quinta-feira Santa numa prisão feminina de Roma. Enquanto realizava o rito em sua cadeira de rodas, Francisco parecia forte e engajado com os presos, até mesmo dando um grande ovo de Páscoa de chocolate ao filho de uma mulher.

No sábado, ele deverá presidir uma longa Vigília Pascal noturna na Basílica de São Pedro, um dos eventos mais solenes do calendário litúrgico. Ele também deverá presidir a missa do Domingo de Páscoa na praça e proferir o seu discurso "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo), resumindo as crises globais e as ameaças à humanidade.

Além dos problemas respiratórios, Francis teve um pedaço do intestino grosso removido em 2021 e foi hospitalizado duas vezes no ano passado, incluindo uma vez para remover cicatrizes intestinais de cirurgias anteriores para tratar diverticulose, ou protuberâncias na parede intestinal. Ele usa cadeira de rodas e bengala há mais de um ano por causa de problemas nos ligamentos do joelho.

Nas suas memórias publicadas recentemente, "Vida: Minha História Através da História", Francisco disse que não sofre de nenhum problema de saúde que o obrigue a renunciar e que ainda tem "muitos projetos para concretizar". (Com Associated Press)