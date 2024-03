Universidades particulares têm alta de alunos presenciais

Pesquisa realizada em março pelo Semesp, entidade que representa as mantenedoras de ensino superior, mostra que os cursos universitários presenciais voltaram a ganhar alunos no início de 2024. Nos últimos anos, graduações a distância (EAD) cresceram significativamente, enquanto as presenciais vinham apresentando desaceleração.

De 2018 a 2022, último ano com dados disponíveis, o número de vagas oferecidas em cursos presenciais caiu 11%, enquanto as vagas em cursos a distância aumentaram 139,5%, segundo o Censo da Educação Superior 2022, do Ministério da Educação. Dos 4,75 milhões de estudantes que ingressaram em 2022, 3,1 milhões foram na modalidade remota, que ganhou força com a crise econômica e a pandemia, e 1,6 milhão em cursos presenciais.

Em 2024, segundo a Semesp, 52,2% das instituições particulares registraram crescimento de alunos em cursos presenciais. Os programas convencionais com maior alta foram Direito, Psicologia e Enfermagem. Entre os cursos EAD, se destacaram Administração, Pedagogia, Contabilidade e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

As instituições privadas com até 7 mil alunos, consideradas de pequeno ou de médio porte, registraram crescimento médio de 3,5% no número de ingressantes presenciais. Já as instituições maiores tiveram alta de 8,8%, em média.

Outra pesquisa do Instituto Semesp, ligado à entidade, avaliou o preço das mensalidades para alunos ingressantes. Em comparação com 2023, neste ano o preço caiu 16,7% nos cursos presenciais e 4,5% nos EAD. O valor médio das mensalidades de programas presenciais para o primeiro semestre de 2024 é de R$ 1.132, contra R$ 348 nos cursos EAD. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.