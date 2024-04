Vídeo: Mulher é flagrada agredindo gata em Realengo

Uma mulher foi flagrada agredindo uma gata na última quarta-feira (3), em Realengo, Zona Oeste. Ela alegou que o animal era agressivo e atacou sua filha de 4 anos. Entretanto, moradores da região desmentiram a informação e afirmaram que o felino nunca havia atacado alguém. No vídeo, é possível ver a mulher esganando o animal e ameaçando matá-lo.



O caso aconteceu em frente a um estabelecimento no qual, segundo testemunhas, a gata era alimentada regularmente. A ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia, em Realengo, e encaminhada para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Resgatado com ferimentos nas patas e sem apresentar sinais de agressividade, o animal foi adotado por uma moradora que está acompanhando o processo junto às autoridades.

DENÚNCIA GRAVE EM REALENGO IMAGENS FORTES Vejam o que esta mulher fez com a gatinha na rua Aritiba em REALENGO nesta quarta-feira (03). Ela foi identificada como Jessica Cardoso. Conseguimos ajudar no resgate, a gatinha está ferida pic.twitter.com/G6to98GBwF — realengotv (@realengotv) April 4, 2024