Lula sanciona Sistema Nacional de Cultura, defende setor e rebate críticas à Lei Rouanet

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a fazer contrapontos ao ex-presidente Jair Bolsonaro em discurso realizado na quinta-feira, 4, desta vez com citações e defesa da área cultural e rebatendo críticas à Lei Rouanet. Ele falou na quinta-feira, na cerimônia de sanção do Sistema Nacional de Cultura, realizada no Recife, em Pernambuco.

"Agora temos um Sistema Nacional de Cultura. Isso significa que ninguém vai poder achar que extinguindo o Ministério da Cultura vai acabar com a cultura", disse o presidente da República.

E declarou: "Significa que ninguém pode ficar dizendo que a Lei Rouanet é uma lei para dar desfalque nos cofres do Tesouro para sustentar vagabundo. Porque era essa imagem que tentaram passar dos criadores de arte desse país. [...] Isso em um momento histórico em que a ignorância comandava o nosso país."

A contrariedade à Lei Rouanet, que financia projetos de cultura, é parte do discurso bolsonarista desde que o líder do grupo, Jair Bolsonaro, começou a fazer política em nível nacional para se viabilizar como candidato a presidente da República.