MC Bin Laden pede perdão para família de Davi após briga

Em entrevista no Bate-Papo BBB, MC Bin Laden declarou ter "vergonha" de suas brigas com Davi no programa. O cantor, que foi eliminado do reality nesta quinta-feira, 4, revisitou sua trajetória no Big Brother Brasil e comentou os momentos que mais repercutiram.

Entre eles, estava uma briga com Davi após a dinâmica do Sincerão. Em discussão acalorada, o cantor e o motorista tiveram que ser afastados pelos outros brothers. O conflito chegou a gerar pedidos de expulsão na internet, além de vídeos desesperados das mães dos participantes.

"Não sou assim aqui fora, nunca fui", disse Bin ao rever o momento. "Eu sou o cara que separa uma briga, que é tranquilo. Estar no Sincerão não é uma coisa confortável. Não estou acostumado a ter que apontar o dedo na cara de alguém na vida e falar mal dessa pessoa", continuou.

"Peço desculpas para todos vocês que trabalham com o Big Brother, porque é uma situação desconfortável. Peço desculpas também para a família do Davi, para todas as famílias assistindo e o pessoal lá dentro [da casa]", finalizou.