Homem é preso em flagrante por roubar vigas dentro de túnel

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (5), por agentes da Guarda Municipal que flagraram o furto de algumas vigas de alumínio da obra do túnel Martim de Sá, na altura da Rua Frei Caneca, no Centro.



Os agentes foram acionados pela equipe do Centro de Operações Rio, que flagrou a atuação do suspeito e de um comparsa por meio das câmeras de monitoramento. O outro suspeito fugiu. O homem foi conduzido para a 5ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.



Prisão por placa adulterada

Em Campo Grande, agentes da Guarda Municipal prenderam em flagrante, na manhã desta sexta (5), um homem de 28 anos dirigindo uma motocicleta com a placa encoberta por um pedaço de papelão, na Rua Coronel Agostinho. Ele foi levado para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A moto foi apreendida.