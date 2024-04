Impressionante! Rocha desliza de encosta e atinge carro

A câmera do painel de um carro registrou o momento em que uma pedra rola de uma ribanceira e atinge um carro durante o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu Taiwan na manhã da última quarta-feira (3).



No vídeo viralizado, é possível ver o fluxo de carros em uma rodovia, até o momento em que o tremor se inicia, desencadeando o deslizamento de rochas da montanha. Em seguida os motoristas tentam dar ré para deixar o local, quando pedras começam a cair na estrada. Lamentavelmente, o veículo que estava à frente do carro que registrou a ação foi atingido por uma grande pedra. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de quem estava no automóvel. Veja!

ATERRORIZANTE: O momento de um deslizamento em uma estrada onde uma grande rocha atinge um carro durante o terremoto em Taiwan. #earthquake #Taiwan #Japan #Taipei

