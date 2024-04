'BBB 24': confira o 'reencontro dos gnomers' depois da saída de Bin

O 17º eliminado do Big Brother Brasil, MC Bin, saiu do programa nesta quinta-feira, 4. Ainda durante a madrugada, ele recebeu uma visita surpresa de dois participantes: Rodriguinho e Pitel, aliados no quarto Gnomos. "Reencontro dos gnomers", escreveu ele, na legenda do vídeo.

"Primeiro, está me devendo uma tatuagem com um 'P'", brincou Pitel, ao encontrar Bin. Os três se abraçaram, animados. Confira o vídeo do reencontro aqui .

O MC compareceu ao Café da Manhã com o Eliminado nesta sexta-feira, 5, no Mais Você, e falou mais sobre seus embates com Davi: "Tenho muita vergonha do que aconteceu, do que fiz ali. Reconheço meu erro".

Ele também revelou mais sobre sua criação durante o programa: "Em uma conversa pedi pra ela me adotar. Eu fui ouvir um 'eu te amo' aos 18 anos que foi dela mesmo", contou o MC.