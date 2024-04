Inacreditável! Ladrão se disfarça de lixo para roubar encomenda em residência

Parece pegadinha, mas não é! As câmeras de segurança de uma residência, registraram o momento onde um ladrão se disfarça de “saco de lixo” para roubar uma encomenda que foi deixada na porta da casa. O caso aconteceu em Glenwood Meadows, no norte de Sacramento (CA). O vídeo viralizou na web e brasileiros brincaram com a situação: “Isso tá parecendo um episódio de desenho animado kkkkkk", escreveu um seguidor.



O dono do pacote recebeu uma notificação de entrega da encomenda e por isso decidiu averiguar as câmeras da residência, foi aí então que ele descobriu o que aconteceu. “No começo, fiquei muito irritado, porque era uma coisa que eu estava esperando. Mas no final das contas, foi até engraçado.” disse em entrevista para o jornal ABC.



No vídeo é possível ver uma pessoa coberta por um saco preto de lixo, se movimentando em direção a porta do imóvel, onde estava a correspondência. Depois de efetuar o furto, o ladrão sai da cena do crime com os sapatos à mostra. A vítima optou por não dar queixa na polícia local pois acredita que os policiais tenham “coisas mais importantes para fazer”. Veja!

Ladrão se disfarça de saco de lixo para roubar uma encomenda da Amazon em Sacramento, nos Estados Unidos. pic.twitter.com/875t017i3Y — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) April 5, 2024