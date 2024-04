Sesi Araraquara vence lanterna e abre vantagem na liderança da LBF

O Sesi Araraquara é o primeiro time a concluir o primeiro turno da temporada 2024 da Liga de Basquete Feminino (LBF). Neste sábado (6), as atuais campeãs receberam o lanterna Ponta Grossa e ganharam por 68 a 35. O destaque foi a ala-pivô Vitória, da equipe paulista, que anotou 18 pontos e foi a cestinha da partida. Do lado paranaense, a pivô Karina fez 15 pontos e somou 12 rebotes.

Com o oitavo triunfo em dez jogos, o Sesi lidera a competição com 18 pontos (a vitória contabiliza dois pontos, a derrota apenas um ponto). O Ponta Grossa, que ainda tem uma partida por fazer no turno, soma nove pontos, dois a menos que o Unisociesc Blumenau, oitavo colocado e último na zona de classificação às quartas de final.

Também neste sábado, o Sodiê Mesquita bateu o Pontz São José por 75 a 41, na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ). A equipe fluminense encerrou uma sequência de cinco derrotas seguidas e chegou à segunda vitória em nove jogos nesta LBF, igualando os 11 pontos do Blumenau. As paulistas, com 13 pontos em nove rodadas, aparecem em sétimo lugar.

A ala Mayara foi o principal nome do triunfo do time de Mesquita, com 18 pontos e dez rebotes. Entre as joseenses, a ala-pivô Ju Souza foi quem se sobressaiu, anotando 14 pontos e recuperando dez rebotes. Ela foi a única atleta da equipe paulista a superar a marca dos dez pontos na partida.

Cai o último invicto

Na briga pela melhor campanha da primeira fase, o Sesi se beneficiou do tropeço do principal adversário, o Sampaio Corrêa. Na última sexta-feira (5), a Bolívia Querida, que vinha de sete vitórias seguidas e era a única equipe invicta, perdeu do Ituano por 74 a 73.

As maranhenses somam 15 pontos e ocupam a segunda posição, mas com apenas oito jogos realizados. O Sampaio tem dois pontos a mais que as ituanas, que também foram à quadra oito vezes até o momento. As rubro-negras dividem o terceiro lugar com Santo André (oito partidas), Unimed Campinas e Corinthians (ambos nove partidas).

O duelo no Prudentão, em Itu (SP), foi transmitido pela TV Brasil e teve mais uma grande atuação de Gabi Guimarães, com 18 pontos e 17 rebotes. Foi o sexto duplo-duplo da ala-pivô nesta temporada. Quem também brilhou foi a ala Patty, cestinha da partida com 19 pontos, sendo seis na sequência de bolas de três pontos que levou o Ituano a tirar uma diferença de 17 pontos no terceiro período.

Mais cedo na sexta, no Ginásio Laís Elena, em Santo André (SP), as anfitriãs derrotaram o Corinthians por 86 a 81, em uma partida definida somente na prorrogação. Os destaques foram a pivô Juliana Ribeiro, com 21 pontos e 11 rebotes, e a ala-pivô Evelyn, que atingiu o recorde pessoal na LBF, anotando 23 pontos. A pivô Clarissa, com 16 pontos, foi a principal jogadora corintiana no duelo.