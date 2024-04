Apresentação de Caetano Veloso e Maria Bethânia no 'Caldeirão do Mion' emociona a web

Às vésperas de começarem uma turnê pelo Brasil, Caetano Veloso e Maria Bethânia ofereceram uma breve amostra do que está por vir nos palcos de sete cidades do país.

No último sábado, dia 6, no programa Caldeirão do Mion, da Rede Globo, os irmãos se apresentaram no programa apresentado por Marcos Mion e emocionaram o público no "Especial Setlist Caetano & Bethânia".

Além das apresentações musicais, a edição do Caldeirão do Mion também contou com vários momentos emocionantes, como a exibição de depoimentos de amigos e familiares dos irmãos, como Gilberto Gil, Djavan e Alcione.

Outro grande destaque do especial foi um depoimento marcante sobre a dupla dado pelo comediante Paulo Vieira. "Cara, que emoção. Pra mim, Caetano e Bethânia são meus pais. (...) Sou de uma família humilde e meus pais me deram tudo o que podiam. Parte da minha educação, de referência e de cultura, ideologia, política, daquilo que meus pais não puderam me dar, foi dado por esses dois. Então, eu devo tudo a eles", declarou Vieira.

"Não é uma maravilha pensar que tudo isso está acontecendo por causa da clássica frase de pai e mãe: `vai, mas leva teu irmão´", completou o comediante.

Como era de se imaginar, no X (antigo Twitter), o especial com a dupla causou muita emoção. "Estou me acabando em lágrimas de alegria vendo e ouvindo Maria Bethânia e Caetano Veloso. Que encontro lindo!", disse uma usuária da rede social.

"Chorando só de pensar que, se a Gal [Costa] ainda estivesse viva, mandaria um recado para eles", avaliou outra.

Turnê Caetano & Bethânia

Caetano Veloso e Maria Bethânia percorrerão o Brasil com a turnê especial Caetano & Bethânia que inclui apresentações em sete capitais.

Eles começarão no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), com shows nos dias 3 e 4 de agosto, seguido por Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) em 7 de setembro, Belém (Hangar) em 29 de setembro, Porto Alegre (Arena do Grêmio) em 12 de outubro, Brasília (Arena BRB Mané Garrincha) em 9 de novembro, Salvador (Arena Fonte Nova) em 30 de novembro e São Paulo (Allianz Parque), em 14 de dezembro e 15 de dezembro. A direção será de Bia Lessa.

Caetano e Bethânia fizeram um turnê juntos em 1978, o que rendeu um disco gravado ao vivo. Entre as músicas que fazem parte do álbum estão Tudo de Novo, Carcará, João e Maria e O Leãozinho.