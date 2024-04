'Falso taxista': suspeito de aplicar golpes em passageiros é preso em SP

Um homem, de 33 anos, suspeito de atuar como "falso taxista" para aplicar golpes e furtar cartões bancários de passageiros foi preso por policiais militares na noite de sexta-feira, 5, na região dos Jardins, na zona oeste da São Paulo.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento na Rua Oscar Freire quando receberam a denúncia de que um homem estaria trocando cartões de passageiros no momento do pagamento.

Os PMs, então, começaram a acompanhar o carro do suspeito, um Toyota Corolla da cor branca, mas o motorista teria tentado fugir quando percebeu a presença da viatura.

Em determinado momento, o pneu do carro furou e o suspeito desembarcou do veículo, ainda segundo informações da secretaria. O homem foi detido na Rua Doutor João Pinheiro no Jardim Paulista, nos arredores do Parque do Ibirapuera.

A secretaria informou que, dentro do Corolla, foram encontrados cerca de 40 cartões bancários e cinco máquinas de cartão, além de dinheiro em espécie e duas placas automotivas. No porta-malas, havia ainda dois telefones celulares, que serão averiguados.

De acordo com a pasta, o homem contou informalmente aos policiais que comprava cartões bancárias na região da Sé, na zona central de São Paulo, e depois realizava a troca com cartões ativos de clientes.

Em averiguação, foi checado que o número de módulo do veículo era correspondente a produto de furto. O carro e os demais objetos foram apreendidos e encaminhados para perícia. O caso foi registrado como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e estelionato pelo 78º Distrito Policial (Jardins).