Primeira edição dos JUBs em 2024 termina com saldo positivo

A primeira edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) foi encerrada com um saldo positivo, afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral. O evento foi realizado na cidade de Recife, entre os dias 1 e 6 de abril, e reuniu mais de mil atletas de 33 instituições de ensino de todo país.

“Tivemos um aumento significativo na participação dos JUBs. Já começamos muito bem o calendário esportivo. A CBDU sempre trabalha para fazer a cada ano uma temporada melhor que a anterior. Essa temporada, esse primeiro bloco, já mostra que essa temporada será ainda melhor do que as temporadas anteriores”, comemorou Luciano.

Entre os 1048 estudantes atletas, 353 eram mulheres nos JUBs de futebol, fut 7, rugby 7 e x2 (nova modalidade que reúne apenas dois jogadores de linha e um goleiro). Pelo segundo ano consecutivo foram realizadas ações para aumentar a participação feminina na competição. Luciano conta que houve um aumento no número de equipes femininas na competição.

“Temos praticamente o triplo de equipes do que nós tínhamos nas edições anteriores a essa política. E as meninas ficam muito felizes, né? Elas querem jogar futebol, elas querem pertencer a esse universo do esporte universitário: de jogar, competir, viajar com uma modalidade que elas gostam. Agora elas podem jogar o futebol de campo, o futebol de sete, elas podem escolher onde querem estar, e esse é um papel não apenas da CBDU, mas que todos devemos propiciar. A mulher deve estar onde quer estar”, completou.

Outro motivo de comemoração foi a estreia do x2 nos JUBs. A modalidade, que é disputada em um campo de futebol society, conta com dois jogadores de linha em cada equipe e um goleiro. Cada time tem ainda um jogador reserva. A partida acontece em dois tempos de 10 minutos, com um minuto de intervalo. “Foi uma estreia em grande estilo e que abre portas para outras modalidades”, acrescentou Luciano. Segundo o dirigente, o x1 deve entrar no programa da próxima temporada. Além disso, o x1 no basquete, modalidade em que dois jogadores se enfrentam individualmente, fará parte da edição dos JUBs que será realizada em outubro em Brasília.

O calendário de eventos esportivos da CBDU de 2024 está apenas começando. “Teremos eventos nacionais e internacionais. O próximo é um no qual depositamos muito carinho, o JUBs Atléticas”, adianta Luciano. O evento será realizado entre 29 de maio e 2 de junho em Natal (Rio Grande do Norte) com 15 modalidades em disputa: basquete 3x3, basquete, beach tennis, cabo de guerra, cheerleading, desafio de bateria, futebol de 7, futsal, handebol, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei 4x4 misto, vôlei de praia e xadrez. “Acho que esse já surge como um dos maiores eventos do nosso sistema”, diz o presidente da CBDU.

“Será um ano muito movimentado, um ano olímpico. Todos estão envolvidos com essa questão dos Jogos Olímpicos, de torcer pelo Brasil, torcer por nossos atletas, e torcer um pouquinho mais pelos atletas olímpicos que também são universitários”, afirma Luciano. Em setembro será disputado o Mundial Universitário de Praia, no Rio de Janeiro, cidade que receberá o JUBs de Praia um mês antes. Já em outubro será realizada a maior etapa dos JUBs em 2024. A sede será Brasília e o evento contará com 32 modalidades, que contarão com a participação de mais de 5 mil participantes entre atletas, técnicos, árbitros e outros profissionais.