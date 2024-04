Vinicius, do 'BBB 24', sofre acidente de ônibus no Paraná

Na madrugada desta segunda-feira, 8, o paratleta Vinicius Rodrigues, que participou do, sofreu um acidente enquanto viajava de ônibus, de Maringá, no Paraná, com destino a São Paulo. Oentrou em contato com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR) para obter mais informações sobre o acidente mas, até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.

A Viação Garcia, responsável pelo ônibus, informou que "o ônibus fazia o trajeto Guaíra-São Paulo e foi atingido frontalmente por uma caminhonete que invadiu a pista nas proximidades de Arapongas (norte do Paraná). O motorista do ônibus ficou ferido e foi levado a um hospital de Arapongas. Um passageiro de 42 anos também sofreu ferimentos na perna e foi encaminhado ao hospital. Eles passam bem. A empresa presta assistência também aos passageiros que foram liberados após a ocorrência para seguir a viagem".

Vinicius Rodrigues confirmou estar bem, e afirmou ter ajudado outros passageiros a sair do veículo, depois de recuperar sua prótese. "Estou bem. Alguns ferimentos leves da pancada, mas livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando", escreveu em suas redes sociais.

O motivo do acidente, confirmou ele, foi uma caminhonete que entrou na frente do ônibus, na contramão: "O ônibus acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado".

Em seus stories do Instagram, Vinicius afirmou que estava bem, e a caminho de Londrina, no Paraná. "Mais um acidente em que encaro a morte de perto", disse.

Quem é Vinicius Rodrigues?

Vinicius perdeu parte da perna esquerda aos 19 anos em um acidente de trânsito em Maringá, no Paraná. Natural de Primavera, distrito de Rosana, em São Paulo, o velocista participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), onde conquistou medalha de prata para o Brasil.

O atleta conta que ainda no hospital, recebeu a visita de outra atleta paralímpica, Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao atletismo. Em 2015, participou de sua primeira competição paralímpica. Quatro anos depois, durante um torneio, quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho, com o tempo de 11s95.