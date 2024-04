Macaé recebe investimentos em segurança e infraestrutura com anúncio de delegacias e obras na ponte Engenheiro Ivan Mundim

Macaé - O município de Macaé, localizado no Norte Fluminense, está prestes a receber um importante impulso em sua infraestrutura e segurança. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro durante sua visita à cidade nesta segunda-feira (8). Em parceria entre o Estado e a Prefeitura de Macaé, serão construídas três novas delegacias especializadas: Repressão a Entorpecentes (DRE), Atendimento à Mulher (DEAM) e Criança e Adolescente Vítima (DECAV). Além disso, o governador inspecionou as obras de ampliação da ponte Engenheiro Ivan Mundim, uma iniciativa que visa aliviar o tráfego entre o Centro e a Barra de Macaé, com um investimento superior a R$ 45 milhões do Governo do Rio.



Em suas palavras, o governador destacou a importância desses investimentos para oferecer respostas mais ágeis às demandas da população, ressaltando o compromisso em olhar para o futuro da cidade. O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, também enfatizou os excelentes indicadores de segurança do município e o impacto positivo das parcerias com o Governo do Estado.



As novas delegacias contarão com equipes especializadas, visando fortalecer ainda mais a segurança local. A DRE terá um delegado e 30 agentes, enquanto a DEAM contará com uma delegada e 15 policiais, e a DECAV disporá de um delegado e 15 agentes.

O governador Cláudio Castro visitou a cidade nesta segunda-feira, onde obras em parceria com a prefeitura foram vistoriadas Foto: Divulgação

Além das delegacias, a visita do governador incluiu uma vistoria às obras de duplicação da ponte Engenheiro Ivan Mundim, que já se encontra 70% concluída. A estrutura, que terá 280 metros de comprimento e 9 de largura, contará com 40 vigas de sustentação, das quais 16 já foram instaladas. Essa iniciativa faz parte de uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal.



O governador Cláudio Castro reforçou o compromisso em promover o desenvolvimento de Macaé, enfatizando a importância de uma infraestrutura condizente com a relevância econômica do município. As obras não se limitam à ponte, abrangendo também melhorias em terraplanagem, pavimentação, drenagem, contenção de encostas, recuperação do asfalto, sinalização e recuperação ambiental.



Nesse contexto de investimentos e melhorias estruturais, Macaé se prepara para um futuro ainda mais promissor.





