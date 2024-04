Escritora atacada por pitbulls respira sem aparelhos e faz fisioterapia, diz amiga

A escritora e poeta Roseana Murray, de 73 anos, que foi atacada por três cães da raça pitbull na última sexta-feira, 5, já respira sem a ajuda de aparelhos e faz fisioterapia. A informação foi divulgada pela também escritora Penélope Martins, amiga e parceria literária de Roseana, pelo Instagram.

Um dos nomes mais reconhecidos da literatura infantil brasileira, Roseana perdeu o braço direito no ataque, que aconteceu em Saquarema, região dos lagos do Rio de Janeiro. Três pessoas, que cuidavam dos cachorros, foram presas em flagrante por maus-tratos a animais no mesmo dia da ocorrência, segundo informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A escritora foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h13 da manhã de sexta e encaminhada, de helicóptero, ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por cirurgias. A direção do hospital informou, nesta segunda, 8, que o estado dela permanece estável.

Conforme publicado por Penélope Martins, Roseana já está com movimentos e já se alimentou normalmente. Ela também viu a família, únicos autorizados a visitá-la devido ao risco de contaminação, e conseguiu se comunicar por meio de sinais.

"O rosto da poeta está preservado e sua recuperação será plena. A equipe médica é formidável, especialistas em traumatologia. Nas palavras da própria Rose, ela está consciente de seu estado e vai melhorar", disse a amiga.

Em outra publicação, com um texto emocionante, Penélope afirmou que Roseana disse que vai aprender a escrever com a mão esquerda.

"Começa o dia com as palavras de Roseana: vou aprender a escrever com a mão esquerda. Filha do vento como ela mesma se descreve, Iansã poderosa é a nossa poeta que, como faz ao alimentar, diariamente, as redes sociais com sua poesia, nesse episódio balança a palmeira sem quebrar suas ramas, manifestando uma recuperação de plena lucidez, consciente de seus desafios, mas repleta de energia", escreveu.

Quem é Roseana Murray?

Roseana Murray é um dos nomes mais reconhecidos da literatura infantil brasileira e tem livros publicados pelas maiores editoras do País, como Suspiros de Luz (Escarlate, selo da Companhia das Letras) e Jardins (Grupo Editorial Global).

A escritora nasceu no Rio de Janeiro, em 1950. Formada em Literatura e Língua Francesa em 1973, na Universidade de Nancy, ela já tem mais de 100 livros publicados e recebeu prêmios importantes, incluindo quatro vezes "O Melhor de Poesia", da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Por Jardins, recebeu o Prêmio Academia Brasileira de Letras para livro infantil, em 2002. Roseana também faz parte da Lista de Honra do Organismo Internacional I.B.B.Y, que inclui os melhores escritores de literatura infanto-juvenil do mundo.

Ela mantém um canal no YouTube, em que apresenta seus livros ao público, além de um site. Roseana também trabalha com o Projeto de Leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em sua casa para falar de literatura.

A escritora tem dois filhos e, desde 1997, é casada com o jornalista e escritor Juan Arias, de 91 anos.