Anitta anuncia sua primeira turnê mundial e promete espalhar funk brasileiro por 13 países

Anitta anunciou sua primeira turnê mundial na manhã desta segunda-feira, 8. Através de suas redes sociais, a cantora revelou que avai passar por 13 países: Estados Unidos, Canadá, Peru, Chile, México, Colômbia, Argentina, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França, Espanha e Itália.

O primeiro show ocorre no dia 18 de maio na Cidade do México, no México, e o último será em Ibiza, na Espanha, em 8 de julho. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 12. Os valores ainda não foram divulgados.

"O Baile Funk Experience está prestes a dominar o mundo. Estou absolutamente emocionada em anunciar que estou preparando minha primeira turnê mundial para espalhar a energia do funk brasileiro por 13 países, para que vocês possam festejar comigo de uma forma única, intensa e de perto. Prepare-se para sentir o funk como nunca antes!", escreveu Anitta.

A turnê irá apresentar as novas músicas da cantora, presentes no álbum Funk Generation, que estreia no dia 20 de abril.

Nos comentários, fãs parabenizaram a artista pelo sucesso, além de pedirem para que a cantora se apresente no Brasil, que não é um dos países que irá receber a turnê.

