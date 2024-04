Tarcísio planeja leilão da linha 1-Azul do Metrô em 2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou ter planos para leiloar em 2025 a Linha 1-Azul do Metrô, primeira do sistema de transporte paulista. O planejamento foi mencionado nesta segunda-feira, 8, junto com autorização para elaboração de projetos para construção da estação ABC da Linha 10-Turquesa da CPTM, que ocupará o lugar da antiga parada Pirelli, desativada em 2006.

No contexto da reativação da estação em Santo André, Tarcísio afirmou que a possível concessão da Linha 1 à iniciativa privada se deve a um projeto de "repontencialização" de estações que já estão em funcionamento na cidade, uma vez que o tema da mobilidade se tornou "a bola da vez" em São Paulo.

"A ideia é que ano que vem a gente possa levar a leilão a Linha 1 junto com a Linha 20?, disse. O projeto da Linha 20-Rosa do Metrô pretende ligar a capital ao ABC paulista.

O planejamento do Estado se estende às Linhas 3-Vermelha junto ao então projeto da 16-Violeta e a Linha 2-Verde junto ao projeto da Linha 19-Celeste, essas ainda sem uma data pretendida para leilão, como na Linha 1.

O governador não detalhou maiores informações sobre o processo de concessão que planeja aplicar. Segundo ele, ainda, todas as estações do Metrô e CPTM serão analisadas para "ver o que precisa ser repontencializado".