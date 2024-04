Eclipse solar! Teorias sobrenaturais e relação com profecia bíblica agitam web

Nesta segunda-feira (8), um eclipse total do sol pôde ser visto do México, EUA e Canadá. Enquanto astrônomos se preparavam para fazer observações científicas, nas web surgiram as mais diferentes teses sobre o fenômeno. Teorias da conspiração, explicações sobrenaturais e relação com profecia bíblica foram alguns dos assuntos que bombaram nas redes sociais. Todo alarde, porém, foi em vão. O eclipse ocorreu e nenhuma dos rumores se confirmou. Veja algumas das teorias: