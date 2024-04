Trilha de Letras, da TV Brasil, tem bate-papo com Luciana Hidalgo

A jornalista e escritora Luciana Hidalgo é a convidada do programa Trilha de Letras, inédito, que aleva ao ar nesta terça-feira (9), às 22h30. Durante a conversa com a apresentadora Eliana Alves Cruz, Luciana fala sobre seu romance mais recente Penélope dos Trópicos.

Na obra, a figura da esposa de Ulisses, do clássico grego A Odisseia, de Homero, é atualizada para uma mulher de 30 anos, arquiteta, vivendo em uma cidade nos trópicos e com um trágico passado - para não deixar de lado a origem grega do mito. Se a Penélope original se tornou um modelo de temperança, fidelidade e espera, o livro de Luciana Hidalgo revela uma nova Penélope, independente e empoderada.

Ao longo do programa, a autora discute a arquetípica personagem. Além disso, fala de literatura clássica, destaca seus livros favoritos, seu início na ficção, após dois premiados ensaios literários, e as premiações que conquistou em sua trajetória.

Luciana Hidalgo já foi agraciada duas vezes com o Prêmio Jabuti. Uma em 1997, na categoria de reportagem, pelo seu primeiro livro publicado, Arthur Bispo do Rosário: o senhor do labirinto. Já a obra Literatura da urgência: Lima Barreto no domínio da loucura conquistou o Jabuti na categoria ensaio/crítica literária em 2009.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora do programa que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro

A TV Brasil já produziu três temporadas do programa e recebeu mais de 200 convidados nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha uma versão na Rádio MEC.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .