Cão farejador encontrou fuzil em comboio de fugitivos de Mossoró; conheça Zyah

A recaptura de Deibson Cabrail Nascimento e Rogério Silva Mendonça, fugitivos que passaram 50 dias em fuga após deixarem a Penitenciária Federal de Mossoró, uniu trabalhos de diversas forças de segurança nas últimas semanas. Entre agentes das Polícias Federal, Rodoviária, Civil e Militar, Zyah Breckrock, o cão mais experiente do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Marabá, no Pará, também teve participação ativa.

O cão localizou em menos de três minutos, no último sábado, 6, um fuzil 5.56 em um dos carros utilizados pelos fugitivos. Além da arma, dois carregadores e 55 munições também foram apreendidas no veículo.

Confira aqui

Zyah é um pastor belga malinois de 10 anos e foi o primeiro animal a integrar o GOC em Marabá. Ele é especialista em detecção de armas, drogas e busca de pessoas desaparecidas, motivo pelo qual foi acionado no último sábado.

Apesar dos serviços prestados na apreensão da arma, o cão já está aposentado dos trabalhos desde os oito anos de idade.

"Em determinadas situações ainda o acionamos, respeitando a condição física dele pela idade. Como ele é muito bom com armamentos a gente resolveu empregar, apesar de não estar mais atuante. Ele já contribuiu muito durante esses dez anos", destaca Elcio Lourenço, coordenador do GOC.

Zyah chegou a Marabá ainda filhote, com 45 dias de vida. Ele não foi criado em instalações da Guarda Municipal mas na casa de Lourenço, que foi responsável pelos treinamentos desde a chegada do cão ao Pará.

"Ao chegar na Guarda Municipal, ele recebeu treinamentos de obediência básica , proteção e detecção de drogas e armas se tornando um dos melhores cães do Estado do Pará", afirma o coordenador.

O cão participou de cursos de qualificação e foi certificado como apto para atuar na policia como cão de detecção de armas e drogas. Ao todo, ele atuou na apreensão de mais de duas toneladas de drogas, armamentos e munições, em apoios a Policia Federal, Rodoviária, Civil e Militar. Zyah também participou de operações fora do Estado Pará: no Maranhão e Tocantins.

Lourenço afirma que o animal é sociável e tem um temperamento equilibrado. Agora, como um cão aposentado que atua em operações pontuais, ele segue uma rotina de exercícios físicos e treinamentos de curta duração somada a uma dieta balanceada para manter a saúde, que vai muito bem.

No GOC em Marabá ainda atuam outros três cães, também da raça pastor belga malinois:

- Sadham: especializado em proteção;

- Xena: especializada em detecção;

- Dryka: especializada em detecção e proteção.

Como acontece o treinamento?

O Grupamento de Operações com Cães é composto por 11 agentes que realizam treinamento dos cães diariamente. Nesse processo são trabalhadas questões de obediência aos comandos, guarda e proteção, além de detecção de armas, drogas e busca por pessoas.

O olfato dos cachorros também é apurado à partir do contato com materiais que eles devem identificar em operações.

Os treinamentos são realizados internamente, no canil, e na rua a fim de simular ações a que os cães podem ser acionados. Em situações reais de ocorrência, quando o cão identifica os objetos ou pessoas buscadas, há uma recompensa (carinho, brinquedos ou petiscos) conforme treinado no dia a dia.

Além das operações na busca por armamentos e entorpecentes, os cães participam de patrulhamentos e rondas em escolas, orlas, praças e hospitais do município. Os animais também integram apresentações em escolas para crianças e adolescentes com o objetivo de prevenção à violência.