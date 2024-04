Ana Maria se desculpa no 'Mais Você' após chamar Lucas Buda de 'menino gordo'

Nodesta quarta-feira, 10, a apresentadora Ana Maria Braga pediu desculpas para Lucas Henrique, ex-participante do, durante o café com o eliminado, por tê-lo chamado de "menino gordo". A fala foi dita durante o programa de terça-feira, 9, e repercutiu nas redes sociais.

Ana Maria se desculpou pelo ocorrido. "Ao me referir a você ontem, eu usei uma expressão imprópria. Foi uma expressão, para mim, carinhosa. Eu me referi a você como "gordinho". Era um carinho, eu queria pedir desculpas, não me leve a mal", disse.

Lucas respondeu que não ficou incomodado: "De forma alguma, Ana. É um prazer poder ser acolhido por você".

Depois da gafe cometida pela apresentadora no programa de terça, na web, usuários comentaram a decepção com o episódio: "Achei indelicado", disse um. "Alguém precisa dar um toque nela", escreveu outro.