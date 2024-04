'BBB 24': Gil do Vigor cria teoria para eliminação de Beatriz e a culpa é do bordão dela

Mais uma vez, Gil do Vigor usou as redes sociais para comentar o. Na madrugada desta quarta-feira, 10, o influenciador e ex-participante do reality reagiu à teoria que crava a eliminação de Beatriz no próximo paredão.

Segundo ele, isso se deve ao fato da participante usar o bordão "Brasil do Brasil". "Agora os vigorosos falaram o seguinte: eu uso o 'Brasil', aí saí na semifinal. A Bia usa 'Brasil do Brasil', então ela sai um paredão antes do meu. Os pobres do 'Brasil' só se lascam. A pobre da Bia, rapaz, eu te entendo, mulher, eu te entendo, ô, a pobre", comentou aos risos.

"A Bia usa Brasil duas vezes, logo, ela sairá um Paredão antes do meu. Não usem Brasil mais."

Pouco antes de compartilhar o vídeo, Gil realizou uma enquete para descobrir em quem seus seguidores estavam votando, entre Beatriz, Isabelle e Davi. A vendedora e atriz estava na liderança da votação, com mais de 80% dos votos.

Formação do 20º paredão do 'BBB 24'

Isabelle, Beatriz e Davi disputam o paredão desta quinta, 11, no Big Brother Brasil 24. O programa, que está em 'modo turbo', se aproxima da final. A berlinda foi formada nesta terça, 9, mesmo dia da eliminação de Lucas Henrique e da vitória de Matteus como último líder do reality.

Matteus indicou o seu par romântico no programa, a amazonense Isabelle, direto para a berlinda. Beatriz e Davi acabaram sendo os mais votados da casa e Matteus foi o encarregado de desempatar, escolhendo Davi para encarar a berlinda. Com um contragolpe, Davi puxou Beatriz para o paredão e os três agora disputam a preferência do público.