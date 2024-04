Parque do Ibirapuera pode ganhar nome de Rita Lee; veja o projeto da Câmara de SP

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação nesta quarta-feira, 10, o Projeto de Lei que altera o nome do Parque do Ibirapuera, na zona sul, em homenagem à cantora Rita Lee. A proposta é assinada pela vereadora Luna Zarantini (PT) e foi protocolada no Legislativo em maio de 2023, após a morte da artista. Agora, o texto deve passar por nova votação na Câmara antes de seguir para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Na justificativa do projeto, Luna destaca que o parque foi frequentemente referenciado por Rita em músicas, fotografias e entrevistas o que comprova a "forte ligação de afeto com o local que foi escolhido para ser realizado seu velório".

Rita Lee faleceu em 8 de maio de 2023 após complicações em função de um câncer diagnosticado dois anos antes. O velório, realizado no planetário do Parque do Ibirapuera, reuniu milhares de fãs e amigos na despedida da cantora.

O texto do projeto que pretende homenagear a artista ainda pontuou uma entrevista dada por Rita onde a cantora afirmava ter vontade de dar nome a uma rua ou praça quando falecesse. "Contudo, dada a grandiosidade da artista, nada mais digno que seu nome esteja presente no Parque Ibirapuera, o qual a mesma já denominou como 'Floresta Encantada' e que esteve presente em diversos momentos da vida da cantora. Desta maneira, um patrimônio dá nome a outro", diz a proposta.