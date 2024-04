Sobe para dez o número de mortos após acidente com ônibus de turismo na Bahia

Subiu para dez o número de mortos após um ônibus de viagem bater em um barranco e tombar na BR-101, nas proximidades da cidade Teixeira de Freitas, na Bahia, na madrugada desta quinta-feira, 11. Entre as vítimas fatais, duas morreram no hospital. Elas estavam entre as 23 pessoas feridas encaminhadas para atendimento na rede médica da região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado, o tombamento foi registrado na altura do km 885, por volta das 4h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, os bombeiros do 18° Batalhão Bombeiro Militar (BBM) em Teixeira de Freitas resgataram os corpos das vítimas do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar (PM), do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT) e da Polícia Civil (PC) também compareceu ao local da ocorrência.

Outras 23 vítimas feridas foram encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, ainda segundo informou a PRF.

Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

No início da tarde desta quinta-feira, no entanto, o governo da Bahia informou que duas morreram no hospital, de acordo com informações passadas pelo DPT.

"Um ônibus da empresa RM Viagens e Turismo com 34 pessoas, com sede na cidade de Rio de Janeiro, seguia em excursão e fazia o trajeto entre o Rio e Porto Seguro, quando o veículo bateu em barranco e tombou", afirmou a PRF. A capacidade total do veículo é de até 44 passageiros.

A empresa de ônibus não foi localizada. As causas do acidente ainda serão investigadas.