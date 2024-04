Empresário de Pernambuco é preso sob acusação de estupro e agressão contra mulheres

O empresário pernambucano, Rodrigo Carvalheira, de 34 anos, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quinta-feira, 11, acusado pelos crimes de estupro e agressão contra mulheres. A prisão foi efetuada em Boa Viagem, zona sul do Recife, pela 1º Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

Segundo a Polícia Civil, os casos que levaram à prisão seguem em segredo de Justiça, motivo que impediu a divulgação de maiores detalhes diante das circunstâncias dos crimes cometidos contra as mulheres.

Em nota, a advogada Graciele Queiroz, que representa a defesa do empresário, disse ter recebido a prisão com espanto e estranheza. "Os fatos narrados são graves, porém baseados unicamente na opinião da autoridade policial e na coleta de depoimentos", diz.

A defesa ainda acrescenta que "Rodrigo pediu para ser ouvido de forma espontânea na delegacia, mas a delegada que preside o inquérito não quis". A advogada alega que os fatos serão esclarecidos e a "inocência provada".

Além dos negócios em que é sócio, Carvalheira foi secretário do turismo na cidade de São José da Coroa Grande, no litoral de Pernambuco, em janeiro de 2023 mas deixou o cargo em dezembro do mesmo ano. A prefeitura do município divulgou nota em repúdio ao caso exigindo "investigação rigorosa e a aplicação da lei com toda a sua severidade".

Carvalheira também chegou a presidir o diretório do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Pernambuco, sigla que se fundiu com o Patriota em novembro de 2023 dando origem ao Partido Renovação Democrática (PRD).