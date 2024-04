Lula cobra reabertura do Teatro Nacional, fechado há 10 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou a reabertura do Teatro Nacional de Brasília, que foi fechado em janeiro de 2014 por recomendação do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público por descumprir exigências vigentes ao funcionamento. Na fala, ele citou que, na gestão passada, do ex-presidente Jair Bolsonaro, não havia Ministério da Cultura.

"Esse país está tão abandonado que a capital do Brasil tem um Teatro Nacional há 10 anos fechado", disse, em cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Campus Sol Nascente do Instituto Federal de Brasília (IFB), na região administrativa da capital federal, nesta quinta-feira, 11. Na fala, Lula disse querer dar uma aula inaugural no instituto lançado hoje em um ano.

"Tenho cobrado não apenas do governo estadual, mas da nossa ministra da Cultura Margareth Menezes, que é preciso a gente colocar aquele teatro para funcionar", pediu. Segundo Lula, no Brasil, há a "mania de tombar as coisas; isso não pode mexer, mas a gente não coloca dinheiro para manter, então as coisas vão se deteriorando".

"Todos os prefeitos estão recebendo dinheiro para cultura, todos os governadores dos Estados estão recebendo dinheiro para cultura, ninguém vai dizer que quem gosta de cultura é maconheiro, cachaceiro, vagabundo. Cultura significa consciência política", declarou.