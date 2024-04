'Construindo pontes': Alok e Fagner fazem música juntos após crítica do cantor a DJs

Em novembro do ano passado, o cantor Fagner deu uma entrevista no Podcast do Garotinho onde teceu críticas à música atual, destacando os shows cheios de efeitos tecnológicos de grandes Djs. Segundo ele, os shows seriam um "desastre ambiental".

"Uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ e botar 1 milhão de pessoas. Isso, pra mim, é um desequilíbrio ambiental. Caramba! É um desastre ambiental. O povo vai ver um DJ, que canta meia música e fica ali, fazendo aquelas cenas ridículas", disse.

Agora, o cantor parece ter feito as pazes com os DJs. Em foto publicada pelo Alok na última quarta-feira, Fagner aparece de mãos dadas com o produtor em um estúdio de gravação. Além disso, há o registro de um remix de Borbulhas de Amor, clássico de Fagner.

"Construindo pontes ao invés de muros", escreveu o DJ. "Vou tocar o remix do Fagner em Brasília dia 20 de abril."