Cine Show Rio das Ostras inaugurará salas de cinema de última geração

Rio das Ostras - O Cine Show Rio das Ostras está prestes a abrir suas portas para o público, trazendo consigo uma proposta inovadora de entretenimento cinematográfico. Com a inauguração de cinco salas de última geração no Shopping Plaza Rio das Ostras, o complexo promete revolucionar a experiência dos espectadores na região.



O destaque da estreia fica por conta do filme "Evidências do Amor", uma comédia romântica estrelada por Fábio Porchat e Sandy, que promete agitar as telonas e encantar o público. Além disso, outras produções de sucesso, como "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo", "Godzilla e Kong: O Novo Império" e "Kung Fu Panda 4", também estarão em cartaz para atender aos mais diversos gostos e idades.

Evidências do Amor": uma comédia romântica cheias de clichês, mas gostosa de assistir Foto: Divulgação

As cinco salas do Cine Show Rio das Ostras foram cuidadosamente equipadas com os mais modernos projetores disponíveis no mercado, garantindo uma qualidade de imagem e som incomparáveis. Com tecnologia de projeção a laser, os espectadores poderão desfrutar de uma experiência visual imersiva, com cores vivas e definição excepcional.Além da tecnologia de ponta, o conforto também é uma prioridade nas instalações do Cine Show. Com quatro salas equipadas com poltronas Premium e uma sala GOLD, que oferece o padrão VIP da rede, os espectadores terão à disposição poltronas reclináveis elétricas e bandejas individuais, proporcionando o máximo de comodidade durante a sessão.E, é claro, não poderia faltar a tradicional pipoca do Cine Show, que já conquistou o paladar dos cinéfilos de toda a região. Disponível em versões salgadas e doces, os baldões de pipoca de 5 litros são um verdadeiro sucesso entre os frequentadores. E na bomboniere, os espectadores ainda poderão encontrar bebidas geladas e outros doces para completar a experiência.Com um total de 880 poltronas numeradas, os espectadores terão a liberdade de escolher o melhor lugar para desfrutar das estreias tão aguardadas. E para aqueles que buscam um tratamento ainda mais exclusivo, a Sala GOLD oferece um ambiente reservado, com assentos selecionados, poltronas reclináveis elétricas e bandejas individuais, garantindo uma experiência cinematográfica única na Região dos Lagos.