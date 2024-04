Davi resiste por mais de 10 horas e é o primeiro finalista

Davi garantiu sua posição na final do BBB 24 ao vencer a Prova do Finalista. Após 10 horas de duração de prova, o motorista de aplicativo venceu a prova de resistência, segurando o disco até o último momento.

A Prova do Finalista do BBB 24 começou às 23h45 desta quinta-feira, 11, e terminou por volta das 10h da manhã desta sexta-feira, 12. Além da vaga da final, Davi ganhou um carro.

Os participantes, representando as escovas de um lava jato, devem se manter em cima de uma plataforma giratória segurando um disco com a logomarca do patrocinador, podendo usar somente as mãos ou os braços. Segundo as regras, quem deixar cair ou usar outra parte do corpo para apoiar o disco, será automaticamente eliminado.

Matteus foi o primeiro a sair, pedindo para parar a prova por volta de 1h50, após resistir por mais de duas horas, devido a um mal-estar.

Isabelle também deixou a competição, às 6:40, quase 7 horas depois de começar, sentindo-se mal e sendo amparada pelos dummies ao sair.

Alane foi a última a deixar a prova. Momentos antes da desistência, a dançarina pediu desculpas para a mãe e afirmou estar muito cansada.

Durante a madrugada, Alane e Davi trocaram provocações sobre quem se adaptaria melhor ao prêmio, um carro. Davi comentou que "esse carro combina comigo, sou motorista de aplicativo," enquanto Alane já imaginava "meu look que combina com a cor do carro".

Já na manhã desta sexta-feira, 12, a prova foi interrompida ao detectar um defeito na plataforma de Alane. O incidente ocorreu por volta das 8h, e a dançarina foi instruída a não soltar o disco durante a mudança, sendo assistida pelos dummies. Alane passa a ocupar a plataforma de Isabelle, ajustada à sua altura.

Como foi a dinâmica da prova de resistência

Na Prova do Finalista do BBB 24, os competidores enfrentam um desafio de resistência que se estende por várias horas, colocando à prova a capacidade física e mental dos participantes. A prova envolve uma plataforma giratória onde os competidores precisam se manter de pé enquanto seguram um disco representando a logomarca do programa.

Cada participante deve segurar o disco com pelo menos uma das mãos em todo momento. O disco deve permanecer afastado do corpo, e qualquer tentativa de apoiar o disco em outra parte do corpo resulta em eliminação automática. A direção de prova está atenta para garantir que todos os competidores sigam estas regras estritamente.

Os competidores giram continuamente sobre a plataforma, o que exige foco constante para evitar tonturas ou perda de equilíbrio. A dificuldade aumenta com o passar das horas, testando os limites de resistência de cada um. A prova é crucial, pois o vencedor garante uma vaga direta na final do programa.

Em caso de necessidade de desempate após o programa de sexta-feira, os competidores terão que escolher uma chave. Quem acertar a chave que liga a Chevrolet S10 vence a prova e se torna o primeiro finalista do BBB 24.