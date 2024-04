Cantora de k-pop Park Bo-ram morre aos 30 anos; conheça a trajetória da jovem artista

Park Bo-ram, cantora de k-pop, morreu na quinta-feira, 11, aos 30 anos. Segundo os jornais sul-coreanos, a informação foi confirmada pela agência da artista, a XANADU Entertainment, nesta sexta, 12.

"Park Bo-ram morreu repentinamente na noite de 11 de abril. Todos os artistas e executivos da Xanadu Entertainment estão profundamente em luto por ela, com grande tristeza. O funeral será realizado após consulta à família enlutada A causa da morte está sendo investigada pela polícia", declarou a empresa em comunicado à imprensa local. A agência solicitou que o público e a mídia não especulem sobre a causa de sua morte. A polícia solicitou uma autópsia do corpo, que será realizada no sábado.

A imprensa sul-coreana tem duas versões para os fatos. De acordo com o The Korea Times, a cantora estava bebendo com amigos em um bar em Namyangju, localizado na província sul-coreana de Gyeonggi. Às 21h55, ela foi encontrada inconsciente no banheiro e levada para um hospital. A morte de Park Bo-ram foi confirmada às 23h17. Já segundo outro jornal sul-coreano, Korea JoongAng Daily, Park Bo-ram estava bebendo com duas pessoas na residência de um amigo, quando foi encontrada inconsciente no banheiro, caída sobre uma penteadeira. O tabloide alega, ainda, que a cantora estava tendo um ataque cardíaco quando a emergência chegou ao local, e que tentaram reanimá-la no caminho até o hospital.

Quem foi Park Bo-ram

Park Bo-ram conquistou popularidade em 2010, aos 16 anos, quando participou do reality show de competição musical Superstar K2, ficando entre os oito melhores artistas da edição.

Em 2014, ela lançou oficialmente sua carreira musical - ou seja, debutou, como se diz na indústria musical sul-coreana, que prepara minuciosamente seus artistas antes de apresentá-los ao mundo. Sua primeira música foi Beautiful, e, nos anos seguintes, emplacou outros hits como Celepretty, Sorry, Pretty Bae e Dynamic Love. Ainda gravou faixas para a trilha sonora da novela coreana adolescente Reply 1988.

Ao longo da carreira, conquistou notoriedade nas paradas musicais sul-coreanas e colaborou com outros artistas locais, como Eric Nam, Park Kyung, Parc Jae-jung, Lil Boi e Huh Gak. Ela também trabalhou como atriz, em papéis menores de produções televisivas, como na série Persevere, Goo Hae-Ra, de 2015.

Havia rumores de que Park Bo-ram preparava um álbum em comemoração aos dez anos de carreira. Em 3 de abril, ela lançou a canção I Miss You.