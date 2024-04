O diretor do, Boninho, comentou em suas redes sociais sobre o último "paredão" da edição deste ano do reality show. "Esseestá incrivelmente surpreendente na reta final, o voto da torcida é o voto único muito divididos. Vai ser emocionante essa decisão!", escreveu no Instagram.

Ele ressaltou que a votação está acirrada e pediu para que os telespectadores votassem. "Se você que defender alguém está na hora de sentar o dedo! Está voto a voto!!!"

E completou: "É o paredão mais apertado e vai ser definido aos 45 (minutos) do segundo tempo. É uma briga enorme!"

No "paredão" final do BBB 24, competem Alane, Isabelle e Matteus.

O outro participante, Davi, já está na grande final do programa da TV Globo, que será na terça-feira, 16.