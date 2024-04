Web acusa Regina Volpato de sorofobia e apresentadora pede desculpas: 'Foi preconceito'

A apresentadora Regina Volpato pediu desculpas por uma declaração polêmica feita nos stories no último final de semana. Em vídeo publicado nesta segunda-feira, 15, ela alegou que cometeu "mais do que um erro" e prometeu se informar.

Na publicação original, feita no domingo, 14, Regina dava conselhos amorosos para internautas. "Apaixonado por um boy que me contou depois de três vezes que é HIV positivo! Como continuar", questionou um seguidor.

"Você vai continuar com uma pessoa que te ocultou uma informação como essa?", respondeu a jornalista. "Que pelo menos usasse e pedisse para você usar preservativo. Não é uma pessoa para você continuar".

Para seguidores, ela teria praticado sorofobia (preconceito com pessoas soropositivas).

Ela pediu desculpas para as pessoas que teria ofendido, "por conta da minha ignorância e da falta de informação", começou a apresentadora.

"Eu apaguei o vídeo e quem me conhece sabe que não sou de apagar conteúdo quando erro, pois prefiro assumir o erro. No entanto, no caso desse vídeo, era mais do que erro."

"Foi preconceito, desinformação", declarou. "Enfim, eu pratiquei uma coisa que nem sabia o nome, algo que se chama sorofobia. Então, de verdade, eu peço desculpas e já busquei informações sobre o assunto. Preciso agradecer pelo tom extremamente respeitoso com que as pessoas me chamaram atenção".