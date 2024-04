Adolescente capota carro em perseguição e é flagrado com quase 600kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná apreendeu um jovem de 16 anos com cerca de 599 quilos de maconha em Laranjeiras do Sul, centro-oeste do Estado. A ação ocorreu por volta das 11 horas do domingo, 14, quando o adolescente fugiu de uma abordagem na rodovia BR-277.

Segundo a PRF, após iniciada a perseguição, o adolescente perdeu o controle do carro, colidindo contra um barranco e capotando em seguida. Os agentes registraram o momento do acidente.

O veículo utilizado no transporte da droga já tinha registro de furto na capital, Curitiba. A ocorrência havia sido registrada em outubro de 2023, de acordo com a PRF.

Com o capotamento, o jovem foi encaminhado a um hospital da região para atendimento médico. Em seguida, ele foi conduzido para a Polícia Judiciária, que registrou o caso.