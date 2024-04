'Ghostbusters: Apocalipse de Gelo' estreia nos cinemas; relembre outros filmes da franquia

chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 11. Esse é o quinto filme da franquia que fez enorme sucesso nos anos 1980 e já ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheterias, mundialmente. O novo volume da série é uma continuação direta de, de 2021.

Na trama, a família Spengler volta à estação de bombeiros em Nova York, onde os aventureiros originais desenvolveram um centro de pesquisa paranormal. Quando um artefato antigo libera uma força do mal que congela a cidade em pleno verão, todos terão de trabalhar juntos para impedir que uma segunda Era do Gelo recaia sobre a humanidade.

Vai aos cinemas ver Ghostbusters: Apocalipse de Gelo ou quer rever os filmes anteriores? Confira um resumo dos acontecimentos da franquia até aqui e saiba onde assistir aos longas no streaming:

Atenção! O texto abaixo contém spoilers dos filmes.

Os Caça-Fantasmas (1984)

O longa original apresenta o trio formado por Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Egon Spengler (Harold Ramis), três cientistas que estudam casos paranormais - e por isso vivem sendo destratados pelos colegas. Quando o programa de pesquisa em que trabalham é encerrado na Universidade de Columbia, eles decidem empreender: em um edifício desativado do corpo de bombeiros, no coração de Nova York, abrem uma empresa exterminadora de fantasmas. Assim nasciam, portanto, os caça-fantasmas, trajados em um marcante uniforme e armados de peculiares equipamentos.

Os negócios demoram para emplacar, até que capturam seu primeiro fantasma e ficam famosos na cidade. Para dar conta dos clientes, contratam um quarto caçador, Winston Zeddemore (Ernie Hudson). O caso principal do filme é trazido ao grupo pela violoncelista Dana Barrett (Sigourney Weaver), que relata uma experiência assustadora em seu apartamento com uma figura em forma de cachorro demoníaco. A trama se desenrola com figuras mitológicas, possessões, e o vilão Gozer, um semideus bizarro.

O filme de 1984 arrecadou quase 300 milhões de dólares em bilheterias mundiais e se consolidou como um fenômeno americano. Elementos como o humor do roteiro, os efeitos visuais (na época inovadores), a música-tema e até a caracterização dos personagens viraram referências marcantes da cultura pop oitentista, e, os Caça-Fantasmas, personagens favoritos do público.

Onde assistir: disponível para streaming na Max (antigo HBO Max) e e para aluguel ou compra em plataformas como Claro Video, Google Play, Amazon e Apple Itunes.

Os Caça-Fantasmas 2 (1989)

O segundo longa é ambientado cinco anos mais tarde. Salvar Nova York resultou em enorme dano colateral, e os Caça-Fantasmas acabaram sendo processados pela cidade. A empresa foi fechada e cada um seguiu seu caminho. A amiga Dana Barrett agora trabalha com restaurações no Museu de Arte de Manhattan e tem um bebê.

Eis que seu chefe, Janosz Poha (Peter MacNicol), ocupando-se de uma pintura do século 16, é possuído pela figura retratada, um tirano genocida. Ele pede que Janosz lhe arranje um bebê, pois quer retornar à vida - a criança de Dana acaba sendo o caminho óbvio.

Nesse meio tempo, os Caça-Fantasmas praticam um ato heroico ao capturar fantasmas durante seu julgamento no tribunal, e acabam liberados de todas as acusações pelo juiz. Populares novamente, eles revivem a empresa. Para salvar o bebê da amiga, capturado por Janosz, eles bolam um plano com a ajuda de Louis Tully (Rick Moranis), seu contador, envolvendo geleca, a Estátua da Liberdade e música.

Onde assistir: disponível para streaming na Max (antigo HBO Max), no Prime Video e no Claro Video, e para aluguel ou compra em plataformas como Google Play, Amazon, Apple iTunes e Microsoft Store.

Caça-Fantasmas (2016)

Quase 30 anos mais tarde, a série ganhou uma versão repaginada com personagens femininas, vividas por humoristas famosas. Assim como os personagens do filme original, as acadêmicas Erin Gilbert (Kristen Wiig), Abby Yates (Melissa McCarthy) e Jillian Holtzmann (Kate McKinnon) resolvem montar um negócio para capturar fantasmas depois de serem demitidas. Elas alugam um espaço em cima de um restaurante chinês e contratam um galã como secretário - Chris Hemsworth, em uma reinterpretação da personagem de secretária bonitona, Janine Melnitz (vivida por Annie Potts nos filmes originais).

Um dos primeiros fantasmas detectados pelo grupo de mulheres é encontrado nos túneis do metrô de Nova York. Elas conhecem Patty Tolan (Leslie Jones), funcionária do local que tem grande conhecimento histórico sobre a cidade, e a contratam para a equipe.

O grupo, agora completo, descobre que os níveis de atividade paranormal estão altos na cidade. Logo, decifram que os fantasmas estão sendo atraídos por dispositivos plantados por Rowan North (Neil Casey), um ocultista que objetiva o apocalipse. Mas essa era apenas a ponta do iceberg: ele tinha o plano de se suicidar e retornar ao mundo como um fantasma, pronto para comandar um exército deles. Entre conflitos com as autoridades, muitas trapalhadas, e uma batalha através de um portal fantasmagórico, as caçadoras finalmente salvam a cidade.

Apesar de divertido e inovador pelo protagonismo feminino, o filme dividiu opiniões e acabou não ganhando continuação com as mesmas personagens.

Onde assistir: disponível para streaming na Netflix, e para aluguel ou compra em plataformas como Claro Video, Google Play, Amazon, Apple iTunes e Microsoft Store.

Ghostbusters: Mais Além (2021)

O filme de 2021 surge na franquia ao mesmo tempo como homenagem aos filmes originais e uma continuação deles. Apresenta novo elenco, mas também conta com participação dos personagens dos anos 1980. A história é centrada nos descendentes de Egon Spengler (Harold Ramis nos primeiros volumes). Na tentativa de capturar uma entidade em sua fazenda, ele é atacado e morre em decorrência de um ataque cardíaco.

Sua filha Callie (Carrie Coon) é mãe-solo de Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (McKenna Grace), e herda a propriedade, para onde a família muda. Phoebe desvenda sua conexão com os Caça-Fantasmas ao explorar o local, e sobretudo com a ajuda de seu professor de ciências, Gary Grooberson (Paul Rudd), que é um fã assumido do grupo. Um fantasma que assombra a fazenda logo revela para Phoebe que é seu falecido avô - e passa a instruí-la na reconstrução do equipamento dos Ghostbusters. Trevor se junta a ela na missão de capturar um espírito maligno.

A personagem contata um dos antigos parceiros do avô, Ray Stantz (Dan Aykroyd), em busca de ajuda e atualizações sobre a equipe. Outra homenagem ao primeiro longa é o ressurgimento dos seres mitológicos que assombraram Nova York, e agora precisam ser derrotados pelos irmãos e seus novos amigos.

O final do filme mostra os caça-fantasmas originais Peter, Winston e Ray de volta à cidade, onde revelam quem se tornaram ao longo de todos esses anos e deixam um gancho para a nova produção da franquia, Ghostbusters: Apocalipse de Gelo.

Onde assistir: disponível para streaming no Prime Video, e para aluguel ou compra em plataformas como Claro Video, Google Play, Amazon, Apple iTunes e Microsoft Store.