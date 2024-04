Pivô da seleção brasileira é terceira escolha do Draft da WNBA

A pivô Kamilla Cardoso fez história nesta segunda-feira (15) ao ser a terceira opção do Draft (processo de escolha de novas jogadoras) da WNBA (liga de basquete feminino profissional dos Estados Unidos). No evento realizado no Empire State Building, em Nova York, a brasileira foi escolhida pelo Chicago Sky.

O feito de Kamilla ganhou ainda mais destaque por esta ter sido a melhor posição já conquistada por uma brasileira em uma edição do Draft. “Estou muito feliz de realizar meu sonho e agora quero seguir trabalhando para me manter e crescer cada vez mais na minha carreira”, declarou a atleta, que tem 2,01 metros de altura.

No basquete universitário norte-americano, Kamilla defendeu a equipe da South Carolina por quatro anos, conquistando as duas últimas edições da NCAA (principal campeonato universitário norte-americano).

Além do brilho no basquete universitário, a pivô brasileira já é realidade no cenário internacional. Ela é um dos destaques da seleção brasileira, equipe que defende há três anos e pela qual fez parte do quinteto ideal do último Pré-Mundial e do Pré-Olímpico.