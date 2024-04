Grêmio vence clássico com Internacional no Brasileiro Feminino

Fim de jogo! Internacional 0x2 #Grêmio

O Grêmio derrotou o Internacional por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (15) no Sesc Campestre, em Porto Alegre, em jogo que fechou a 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com este resultado, as Gurias Gremistas chegaram aos nove pontos, seis atrás do líder Corinthians, que bateu o Santos por 3 a 1 na última sexta-feira (12).

O triunfo do Grêmio começou a ser desenhado aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Ludmila aproveitou bola levantada na área adversária em cobrança de falta para marcar de cabeça. Aos 37 da etapa final Dayana Rodríguez deu números ao marcador. Com o revés o Internacional permanece na zona do rebaixamento, com apenas dois pontos na 14ª posição da classificação.

Empate na Gávea

Também nesta segunda, Flamengo e Bragantino ficaram no 2 a 2 em jogo disputado no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro abriu o placar com Jucinara, mas o Massa Bruta virou o placar graças a tentos de Thayslaine e de Paulina Gramaglia. Nos acréscimos da partida a veterana atacante Cristiane garantiu o empate final da equipe da casa.

Outros resultados:

Palmeiras 4 x 0 Avaí

América-MG 6 x 0 Atlético-MG

Cruzeiro 1 x 1 Real Brasília

São Paulo 3 x 0 Botafogo

Ferroviária 2 x 1 Fluminense